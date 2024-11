Zeca Pagodinho anima o segundo dia do Aliança Global Festival

Rio - Zeca Pagodinho abriu o segundo dia de shows do Aliança Global Festival Contra Fome e a Pobreza, realizado na Praça Mauá, Centro do Rio, nesta sexta-feira (15). Teresa Cristina, Maria Rita, Mariene de Castro, Pretinho da Serrinha, Roberta Sá e Marcelle Mota são as atrações que também animaram o público no feriado da Proclamação da República.

Neste domingo, o evento receberá Ney Matogrosso, Alceu Valença, Fafá de Belém e Jovem Dionísio em seu encerramento. Com entrada gratuita, o festival reunirá importantes artistas do Brasil para promover engajamento e discussão sobre a principal marca da presidência brasileira do G20: o combate à fome e à pobreza.

