Xamã e Sophie CharlotteReprodução Instagram

Publicado 16/11/2024 10:08

Rio – Sophie Charlotte, de 35 anos, se declarou para o namorado, Xamã, de 35, nesta sexta-feira (15), depois da conquista do cantor no Grammy Latino. A atriz publicou, no Instagram, registros em que aparece no maior clima de romance com o amado e ainda exibiu o look escolhido por eles para a premiação.

"Amei estar ao seu lado nessa conquista linda! Xamã, eu te amo. Grammy Latino, noite surreal e inesquecível", declarou. O cantor devolveu a homenagem com uma mensagem carinhosa: "Meu prêmio maior é ter você na minha vida, meu amor", disse o artista.



Internautas elogiaram o casal na postagem. "Parabéns para esse namorado lindo, talentoso e agora premiado. Vocês formaram o casal mais elegante da noite”, disse um. "Parabéns, casal lindo! vocês arrasaram no quesito elegância e talento. Sempre tão bom ver esse lume nos olhos", afirmou outro. "Que casal mais lindo, perfeitos! Dá para sentir a boa energia daqui", comentou mais um fã.