Bruna Biancardi e Neymar Jr - Reprodução Instagram

Publicado 16/11/2024 08:50 | Atualizado 16/11/2024 08:53

Rio – Bruna Biancardi, de 30 anos, publicou uma sequência de fotos no Instagram, nesta sexta-feira (15), e se declarou para a família. Em uma das imagens, a influenciadora digital, que se despede do Brasil, aparece dormindo coladinha com o namorado Neymar Jr. Em outra, ela mostrou Mavie, sua filha com o craque. "Dias felizes, com pessoas que amamos! Nos vemos em breve. BR", escreveu na legenda.

fotogaleria

Internautas reagiram à postagem de Bruna: "O sorriso da Mavie é a coisa mais linda desse mundo", afirmou um. "Bruna, você é um amor! Nós amamos a mini diva Mavie. Que Deus abençoe sempre a sua família e proteja vocês de todo mal", disse outro. "Você é uma mulher admirável. Seja sempre isso, já é o suficiente! Seja você! Seja sempre feliz", comentou mais um fã.



Neymar e Bruna vieram ao Brasil para comemorar o aniversário da filha, que completou um ano de idade.