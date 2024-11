Jéssica Ellen, Gabz e Duda Santos posam juntas nos bastidores da Globo - Reprodução / Instagram

Jéssica Ellen, Gabz e Duda Santos posam juntas nos bastidores da GloboReprodução / Instagram

Publicado 16/11/2024 19:00 | Atualizado 16/11/2024 21:01

Rio - Jéssica Ellen, Gabz e Duda Santos protagonizaram um encontro especial nos bastidores da Globo, neste sábado (16). As atrizes, que estrelam as novelas "Volta por Cima", "Mania de Você" e "Garota do Momento", posaram sorridentes na praça de alimentação da emissora.

"Na praça de alimentação da firma", escreveu Jéssica nas redes sociais.

