Publicado 17/11/2024 11:52

Rio – Larissa Tomásia deixou de seguir Gizelly Bicalho nas redes sociais e publicou uma suposta indireta para a ex-BBB, no X, antigo Twitter, neste sábado (16). Após saber que a influenciadora digital defendeu Sacha Bali, em A "Fazenda 16", da Record, a advogada também deu um 'unfollow' nela.

Larissa, então, publicou um desabafo e os internautas consideraram como um recado para Gyzelly. "É muito fácil você procurar culpados ao invés de olhar para dentro de si mesmo e reconhecer o seu erro, errar é humano e aprender com eles é bem mais bonito do que ficar atacando e acusando as pessoas por atitudes causadas por si mesma. A verdade é que desde o início as pessoas só queriam um enredo para ir em cima do Sacha, desde o início nunca gostaram dele, e se aproveitaram das plaquinhas que eu coloquei para ele".



A influenciadora ainda lamentou o fato de sua vida ter sido exposta no reality rural. "Assumam seus próprios b.o’s, assim como eu assumi o meu e continuo assumindo, eu não mando na boca de ninguém, muito menos nos comportamentos das pessoas dentro da ‘Fazenda’, todo mundo aqui é adulto, ou pelo menos eu acho que são né? Minha vida particular foi exposta da pior maneira possível, mesmo assim ainda continuei do lado de pessoas que usaram o meu nome como enredo para ficar atacando a mesma pessoa sempre! Cada um saiba reconhecer que errou e procure se responsabilizar pelos seus erros. Tem momentos na vida que a gente tem que deixar o ego de lado e dar o braço a torcer mesmo. Principalmente quando se está errado", finalizou.



Eliminada de "A Fazenda 16" com 20,02% dos votos, Gizelly assistiu ao vídeo de Tomásia, na 'Live com o Eliminado', falando das atitudes dela dentro da casa . "Se fosse ao contrário, eu também ficaria chateada. Peço a vocês que não ataquem ela. Jogo é jogo, o que passou, passou. Aqui fora é outra realidade. Quando ela quiser conversar, eu vou. Acho necessário a gente conversar. Como disse antes, não concordo com algumas coisas que ela fez lá dentro, mas não vou atacar e julgar aqui fora", disse Larissa.

Gizelly rejeitou a ideia de rever a ex-peoa. "Não tenho nada para falar com ela. Vida que segue."