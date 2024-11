Luana Piovani curte dia de praia com o filho na Zona Sul do Rio - JC Pereira/ Agnews

Publicado 17/11/2024 16:57 | Atualizado 17/11/2024 16:58

Luana Piovani, de 48 anos, aproveitou o domingo ensolarado na praia do Leblon, na Zona Sul do Rio, acompanhada de amigos e do filho Dom, de 12 anos. Vestindo um biquíni azul e óculos escuros, a artista aproveitou momentos de descanso à beira-mar, esbanjando descontração e simpatia.



Luana é mãe de Dom e dos gêmeos Bem e Liz, de 8 anos, frutos de seu antigo casamento com o surfista Pedro Scooby. Atualmente, ela divide a rotina entre o Brasil e Portugal. Enquanto Dom mora no Rio com o pai, a madrasta Cíntia Dicker e a irmã caçula Aurora. Já os gêmeos residem com Luana na Europa.