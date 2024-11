Influenciadora divulgou vídeo da chegada do segundo filho - Reprodução/Instagram

Publicado 17/11/2024 21:55

Rio - Neste domingo (17), Viih Tube divulgou um vídeo em suas redes sociais do nascimento de Ravi, seu segundo filho com Eliezer. A influenciadora de 24 anos fez um relato sobre a experiência e relembrou os dias que passou na UTI para realizar uma transfusão de sangue após a chegada do filho

"O dia mais inesquecível da minha vida! Esse parto me ensinou muito! Me ensinou a ter fé, me ensinou que não tenho o controle de tudo, me ensinou a confiar ainda mais em Deus que ele cuida de tudo, me ensinou a saber parar quando o corpo dá sinais, me ensinou que não tem nada mais precioso que a segurança e a saúde da minha família", escreveu.