Ator desabafou sobre deixar os treinos após crise de ansiedade - Reprodução/Instagram

Publicado 17/11/2024 20:33

Rio - O ex-ator mirim Vitor Figueiredo compartilhou um vídeo nas redes sociais para revelar que desistiu de ir à academia após sofrer com crises de ansiedade. Hoje com 19 anos, o rapaz integrou o elenco das novelas o "Flor do caribe" (2013) e "O outro lado do paraíso" (2017), da TV Globo.

"Faz exatamente um ano da última vez que treinei na minha academia. Isso aconteceu por alguns motivos, mas o principal estava na minha cabeça. Demorou pra eu me convencer e acreditar nisso. Eu passava mal todos os dias na academia. O motivo poderia ser o calor ou o treino cansativo, mas era a tal da ansiedade", iniciou o desabafo.

Ele contou que precisou de atendimento médico e esse episódio levantou a suspeita sobre o diagnóstico. "Percebi que alguma coisa estava estranha. Na época, eu ainda fazia terapia e meu psicólogo falou: 'cara, talvez seja ansiedade isso aí'. Hoje eu aprendi a lidar com isso, mas sempre tive muito pavor de passar mal. Eu fiquei de novembro a março, sentindo tonturas, e não conseguia sair de casa. Porque toda vez que eu saía na rua eu ficava pior. E o medo de passar mal fora de casa era maior."

Vitor Figueiredo disse que não pensa em retomar os treinos. "Ainda me sinto profundamente desestimulado a voltar por tudo que eu perdi. Foi muito rápido. Acho que em questão de três meses eu já tinha conseguido perder tudo que eu fiz em um ano e meio de treino. Não sinto vontade de voltar, pra me esforçar de novo e ficar uma semana doente e perder tudo? Não. Se eu voltar a fazer alguma atividade física será apenas pela minha saúde".