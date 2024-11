Preta Gil atualiza estado de saúde após duas internações - Reprodução / Instagram

Preta Gil atualiza estado de saúde após duas internaçõesReprodução / Instagram

Publicado 17/11/2024 17:43 | Atualizado 17/11/2024 17:54

Rio - Preta Gil, de 50 anos, atualizou seus seguidores neste domingo (17) sobre sua saúde, após enfrentar complicações recentes no tratamento contra o câncer. A cantora relatou ter passado por duas internações devido a uma infecção renal causada por cálculos que obstruíram seu cateter duplo J, mas destacou avanços em na recuperação e agradeceu o apoio recebido.

fotogaleria

"Obrigada por todas as mensagens de amor e carinho, tô aqui focada no tratamento e em breve atualizo você", escreveu a cantora."Depois de ter passado uma internação dupla, tive uma pielonefrite, tinha um Diplo J que foi entupido com cálculos renais, troquei. Fiquei no hospital, recebi alta, fui pra casa. Cheguei em casa e senti dor, voltei para o hospital. Fiquei mais quatro dias, ao todo foram oito dias de internação. Esse problema foi resolvido, tenho Duplo J novo. Estou me cuidando, tomando antibiótico ainda, volta a uma vida perto da normalidade, ainda com as sequelas da quimioterapia da semana retrasada e também dessa infecção que tive no rim, mas estou bem."Preta também informou que continuará em casa pelos próximos dias e realizará novos exames no dia 26 para reavaliar como o seu corpo respondeu à quimioterapia."Estou no Rio, na minha casa, ficarei aqui nos próximos dias e no dia 26 faço novos exames para uma reavaliação de como está, como foi, como meu corpo respondeu à quimioterapia e quais são os próximos passos no tratamento. Assim que souber vou vir aqui contar para vocês, como sempre fiz"A cantora compartilhou nas redes sociais que voltou ao hospital na segunda-feira (11), menos de 24 horas depois de anunciar a alta médica após ter passado por uma cirurgia devido a cálculos renais, que obstruíram o cateter que ela precisa usar durante o tratamento.