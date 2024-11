Letícia Colin celebra aniversário do filho ao lado do ex-marido, Michel Melamed - Reprodução / Instagram

Letícia Colin celebra aniversário do filho ao lado do ex-marido, Michel MelamedReprodução / Instagram

Publicado 17/11/2024 19:57 | Atualizado 17/11/2024 19:58

Rio - Letícia Colin compartilhou momentos especiais da festa de 5 anos do filho, Uri, fruto do casamento de nove anos com o ator Michel Melamed. O aniversário do pequeno foi na quinta (14), mas a celebração aconteceu no último sábado (16), em uma casa de festas localizada em Botafogo, na Zona Sul do Rio. A comemoração teve como tema o fundo do mar e o espaço foi preenchido com submarinos, pets e personagens do universo marinho.

fotogaleria

Nas redes sociais, Letícia não poupou elogios ao ex-marido, com quem mantém uma relação de amizade. "O melhor pai do mundo", escreveu a atriz nos stories ao compartilhar momentos do evento.

Embora tenham anunciado a separação este ano, Letícia e Michel continuam unidos na criação de Uri. Recentemente, no programa Conversa com o Bial, a atriz comentou sobre o término.



"O nosso desejo é que, sim, que continue muito [a parceria]. E acho que, daqui pra frente, vai continuar cada vez melhor. É que tem um momento, depois que você separa, [...] que fica doído", disse, na ocasião. "Estava sentindo um negócio, um buraco, uma dor, um sofrimento, um fim, uma incompletude... Meu analista falou: 'Isso é o luto'. Eu disse: 'Ah, prazer'. E ele é desconfortabilíssimo", desabafou.