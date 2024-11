William Bonner e a filha, Beatriz - Reprodução / Instagram

Publicado 17/11/2024 16:07 | Atualizado 17/11/2024 16:08

Rio - No sábado (16), William Bonner completou 61 anos de vida. O âncora do "Jornal Nacional", da Globo, recebeu diversas mensagens de carinho nas redes sociais. Entre as homenagens, a da filha Beatriz Bonemer, fruto de seu casamento com a Fátima Bernardes.



A jovem, de 27, que é irmã gêmea de Laura e Vinicius, compartilhou uma foto do pai e se declarou: "Te amo e tenho sempre muito orgulho de você. Feliz aniversário."