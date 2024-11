Lexa - Reprodução / Instagram

Rio - Lexa, que está à espera de sua primeira filha com o ator Ricardo Vianna, foi alvo de críticas nas redes sociais após uma revelação feita no programa “Sabadou com Virginia”, do SBT. Durante a entrevista, a cantora comentou que ela e o noivo fizeram amor já no primeiro encontro.



O vídeo da declaração viralizou, e uma internauta acusou Lexa de ter iniciado o relacionamento enquanto ainda estava com MC Guimê, com quem se separou oficialmente em setembro. "Lexa, você traiu, é diferente. Você ainda estava namorando, gata", escreveu a usuária.



A artista não deixou a acusação passar em branco e respondeu: "Oi? Se eu me separei em setembro e conheci meu atual em outubro... Acho que você podia apagar seu comentário né? Deixe o passado no passado. Estou bem e feliz. E o melhor, sem palpitar errado sobre a vida dos outros".