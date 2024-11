Cantora deu sermão em fã que usava cigarro eletrônico - Reprodução/Instagram

Publicado 17/11/2024 18:44 | Atualizado 17/11/2024 18:52

Rio - Ivete Sangalo protagonizou um episódio curioso durante apresentação no festival de axé Folianópolis, no sábado (16). A cantora baiana parou o show e deu uma bronca em um fã que estava fumando um cigarro eletrônico entre os foliões.

"Você é lindo, mas não está combinando com esse cigarro eletrônico. Você fica se sentindo mais potente, mais charmoso, mais gatinho, mais gatinha. Depois quando você está lá no médico, o médico lhe dando o diagnóstico, ninguém da galera chega pra dizer 'porra, bicho, tamo junto'. Na segunda volta, você vai me mostrar ele quebrado, jogado no lixo, fechou?", pediu.