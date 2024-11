Valentina Herszage e Fernanda Torres - Reprodução/Instagram

Publicado 17/11/2024 15:44

Rio - Neste domingo (17), Valentina Herszage usou as redes sociais para divulgar imagens nos bastidores do filme 'Ainda Estou Aqui', no qual interpretou a personagem Vera. Nos registros, a atriz aparece com o diretor Walter Salles e Fernanda Torres. A produção chegou aos cinemas no dia 7 de novembro.

fotogaleria "Eu e Walter Salles durante as nossas filmagens em Londres de 'Ainda Estou Aqui', por Luís Arteaga. Algumas outras imagens fortes demais para o coração. Bastidores do amor", escreveu na legenda.