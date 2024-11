Juliette com sua nova moto - Reprodução Instagram

Publicado 17/11/2024 12:48 | Atualizado 17/11/2024 13:06

Rio – Juliette, de 34 anos, mostrou o primeiro passeio na nova moto, avaliada em R$ 70 mil, aos fãs, neste sábado (16). Em uma publicação feita no Instagram, a campeã do "BBB 21" aparece dando uma volta na orla do Rio de Janeiro. "Finalmente! Testei meu novo bebê. Foi essa que vocês escolheram, né?", quis saber a cantora na legenda.

Internautas comentaram na postagem da cantora: "Sai da frente que lá vem a melhor e mais linda motoqueira", afirmou um. "O poder da gata nesse motão! Muito bom ver você conquistar suas coisas, Ju", disse outro. "Respeita que a mulher é a piloto mais linda. Arrasou", comentou mais um fã.



Juliette divide sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores, e tem compartilhado a obra que está fazendo em sua nova mansão.