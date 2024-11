Simone Mendes durante show na Arena Amazônia - Reprodução de vídeo / Instagram

Simone Mendes durante show na Arena AmazôniaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 17/11/2024 08:05

Rio - Simone Mendes, de 40 anos, gravou o novo audiovosual, intitulado "Cantando Sua História 2", na Arena Amazônia, em Manaus, neste sábado (16). No palco, a cantora entoou músicas como "Dois Tristes", "Mulher Foda", "Climão", "Mesmice" e "Saudade Proibida".

fotogaleria

A apresentação ainda contou com uma troca de looks da 'coleguinha'. Ela iniciou o espetáculo com um macacão verde e jaqueta. Em outro momento, ela usou uma produção marrom, composta por blusa tomara-que-caia e calça. O fim do show foi marcado por uma queima de fogos.

No Instagram, Simone falou sobre o momento especial na carreira. "Hoje nós fizemos história juntos Manaus. Muito obrigada por essa noite incrível. Em breve, o Brasil inteiro vai ver o resultado", afirmou a sertaneja, que concorreu ao Grammy Latino na categoria "Melhor Àlbum de Música Sertaneja" com o álbum "Cintilante". Ela, no entanto, não venceu.