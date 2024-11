Fabiana Justus e Rafaella Justus via stories - Reprodução Instagram

17/11/2024

Rio – Rafaella Justus, de 15 anos, interagiu com os fãs da irmã, Fabiana Justus, de 38, através de uma caixinha de perguntas do Instagram, neste sábado (16), e revelou como soube do diagnóstico de câncer da influenciadora digital. A filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro comentou que doença da familiar causou um choque em todos na família.

"Eu estava na praia. Foi sem chão. Todo mundo, não tem nem palavras", declarou. Rafa também relatou que chorou bastante quando o transplante da irmã deu certo. "Eu só liguei aos prantos quando a medula pegou. Eu não ligava aos prantos nunca. Ela nem sabe, mas quando ela desligava, eu ficava mal. Eu não chorava na sua frente, só quando desligava. Eu não ia chorar na sua frente, eu te dava força", contou.

As irmãs também responderam o que tem mais em comum. "Acho que as duas tem toque com limpeza, ela (Rafaella) é muito assim também, de andar com álcool em gel na bolsa. A gente defende as pessoas que a gente ama. A gente é família, acho a gente discreta, temos a essência mais tímida. A gente também é boa de dar conselhos. Acho que a gente também tem o senso de humor parecido, sempre rimos muito", disse Fabiana.



Fabiana Justus descobriu que estava com leucemia em 2023, e já está na fase de manutenção do tratamento.