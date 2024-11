Rayane & Rafaela refletem sobre a parceria: A música nos uniu - Divulgação / Trumpas

Publicado 17/11/2024 05:00

Rio - A música uniu Rayane & Rafaela em 2017, quando resolveram seguir juntas como uma dupla sertaneja. Naturais de Minas Gerais, elas se mudaram muito cedo para Goiás, em Goiânia, para tentar a vida como compositoras, mas o destino quis elas em cima dos palcos. Ao DIA, as cantoras falam sobre os principais desafios que enfrentam, relembram o início da carreira, comentam como foi se aventurar em outro estilo musical ao lançarem um pot-pourri com hits de forró e a parceria com Henrique & Juliano.

"Fomos muito abençoadas por termos essa oportunidade. Além de serem nossos empresários, os meninos se tornaram grandes amigos. Nos conhecemos há alguns anos, quando apresentamos algumas composições para eles e, desde então, o contato nunca quebrou. Logo percebemos que temos muitas ideias em comum, gostamos com intensidade do que fazemos, da música", conta Rayane, de 33 anos.



Ela, que nasceu na cidade Lagoa da Prata, também destaca a importância do apoio de Henrique & Juliano. "Recebemos muitos conselhos valiosos, mas o mais importante é que nossa relação vai além do trabalho é, acima de tudo, uma verdadeira amizade. Eles estão sempre ao nosso lado, apoiando nossos projetos e impulsionando a gente a conquistar cada dia mais público".



Neste mês, as duplas sertanejas lançaram nas plataformas digitais interpretações de três sucessos do forró no pot-pourri "O que tem que ser será (Aviões do Forró)/ Planeta de Cores (Forrozão Tropykália)/ Acabou (Forró Boys)". Rafaela, de 30 anos, comenta como surgiu a ideia do projeto. "A gente ama uma resenha com os amigos, né? Digamos que os meninos possuem um paredão de som na fazenda, num carro deles, e toda vez que reunimos a gente coloca uns 'forrózinhos' para tocar curtindo o churrasco", conta, aos risos. "Gostamos muito mesmo desse clima! E um dia surgiu a ideia e já fomos escolher as músicas", recorda a cantora, que nasceu na cidade de Santa Vitória.



Vale lembrar que das duplas sertanejas também integraram outros projetos juntos, com "Ali Te Ama" - que performou entre as 60 músicas mais ouvidas do país no Spotify - e "Cadê O Povo", que faz parte do EP1 do projeto "Ao Vivo em Goiânia" e se tornou uma das principais faixas.

Apoio dos fãs e novos projetos



Rafaela celebra o apoio que receberam dos fãs. "Graças a Deus, nossos fãs são incríveis, sempre nos apoiaram muito e somos gratas por ter fãs tão dedicados. Alguns não têm o costume de escutar forró e ficaram felizes com essa nossa aposta. Estamos bem felizes com o resultado, o áudio oficial já entrou em alta no Instagram, estamos tendo uma resposta bem bacana, viralizou entre as páginas um vídeo do Henrique de férias curtindo a música. Está sendo bacana esse pós-lançamento", diz, entre risos.



As sertanejas também não descartam a possibilidade de lançarem outros projetos em diferentes ritmos musicais. "Como artista, a gente tem que ficar antenada em tudo, pois sempre pode vir uma ideia. Ouvimos e gostamos de escutar novos ritmos e ousar em nossos trabalhos. Se nos sentirmos à

vontade, porque não arriscar? Estamos abertas as possibilidades sim", conta Rayane.

Desafios

Apesar de fazerem o que amam, Rafaela reflete que os desafios não são poucos. "O reconhecimento é difícil, a vida corrida... Perdemos muito contato com a família pois passamos horas e horas nas estradas. Mas nada vence o trabalho, tem que ter muita dedicação e esforço para conseguir resultados, é necessário comemorar cada pequeno passo e vitória, e buscar força nesses momentos de seguir em frente".

Início da dupla

As artistas - que conquistaram mais destaque no início da carreira como compositoras - relembram como era a sensação de escutar outros artistas, como a dupla Jorge & Mateus, interpretando as letras que elas escreveram. "É gratificante ver artistas que nos inspiraram a começar a nossa carreira musical cantando letras que a gente escreveu. O sentimento de gratidão e felicidade nunca vai passar", reflete Rayane.

Já Rafaela descreve como é a sensação de subirem ao palco e soltarem a voz. "Nosso alvo sempre foi o microfone, adoramos estar no palco e nos conectar com os nossos fãs. Nosso maior objetivo é mostrar o que queremos passar com a nossa música, mas sempre tiramos um tempinho para compor também".

Vida pessoal

Mesmo quando não estão fazendo show, a música segue presente nos momentos de lazer das cantoras. "A gente gosta de fazer resenha com os nossos amigos, beber aquela cervejinha gelada e curtir muita música", conta Rayane. "Sempre tentamos reunir nossa família e amigos para aproveitar nossos dias de folga. E claro, sempre ouvimos muita música. Ainda compomos também, a mente não para", diz Rafaela, aos risos.

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa