Publicado 17/11/2024 09:44

Rio – Xanddy usou o Instagram, neste sábado (16), para celebrar o aniversário de 47 anos da mulher, Carla Perez. O cantor publicou várias fotos da amada e se declarou para ela.



"16 de novembro de 1977, às 6h da manhã, nascia essa coisa linda. Intensa e amorosa, difícil e de coração mole, ela é furacão e calmaria. Nos deixa de cabelos em pé, mas acolhe todos nós. Uma revolucionária, amada e admirada por uma nação", escreveu o artista.

"Feliz aniversário, meu amor. Eu já te disse hoje, mas vou repetir aqui: Sinta a paz, a felicidade mais plena, mais sublime do planeta. Que Deus lhe dê muita saúde meu amor, te guarde e abençoe muito, muito porque você merece. Sou grato a Ele pela sua vida e por ter você. Você já sabe, mas também quero reforçar o quanto eu te amo, o quanto você é amada por tantos. Hoje, o dia será literalmente uma grande festa para gente comemorar o seu dia! Já estou chegando para te encher de beijos e amor", finalizou.



Carla retribuiu o carinho do marido: "Meu amor. Te amo. Obrigada por tudo. Estou tão feliz, tão feliz, que tenho até medo. Gratidão a todos pelas lindas mensagens e homenagens. Deus é bom o tempo todo. Obrigada, senhor. P.s: Agora me diz uma coisinha, como é que é, postar uma homenagem para mim, vir no meu usuário e aceitar um collab? Só você mesmo, viu Manuel? Você é uma figura. Te amo".



Internautas comentaram na postagem de Xanddy com felicitações a influenciadora. "Feliz aniversário, Carlinha! Que Deus te abençoe hoje e sempre! Muita luz e bençãos na sua vida", afirmou um. "Parabéns, meu amor, minha maravilhosa. Te amo, meu furacão loiro", disse outro. "Que sorte a sua de ter essa mulher", comentou mais um fã.