Larissa Manoela e André Luiz FrambachReprodução do Instagram

Publicado 17/11/2024 12:38 | Atualizado 17/11/2024 12:57

Rio - Andre Luiz Frambach, de 27 anos, surpreendeu Larissa Manoela, de 23, durante um festival de lanternas na Tailândia e a pediu em casamento novamente. Um vídeo do momento romântico foi publicado pelos artistas no Instagram, neste domingo (17).

Nas imagens, o casal surge soltando um balão. Em seguida, ele se ajoelha e exibe a aliança para a artista, que se emocionou. Como trilha sonora da postagem, o ator escolheu a música "Vejo Enfim a Luz Brilhar", que faz parte do filme "Enrolados", da Disney.

"Vou renovar os votos com ela. Pedir para casar de novo, no meio do festival. Acho que é um sonho dela. Vou pedir", disse André antes de realizar o pedido. Na legenda da publicação, ele escreveu: "E quando todas as luzes estiverem acesas, estaremos juntos. E quando todas as luzes apagarem, estaremos juntos. E quando tudo ficar escuro, acenderemos quantas luzes forem possíveis pra que tudo volte a brilhar. Te amo, hoje pra vida toda e além".

Larissa Manoela também exibiu detalhes do momento e se declarou para André. "11 meses de casados & pronta para casar todas as vezes possíveis com você! É sim para vida toda e pra todos os nossos sonhos que sonhamos, realizamos e ainda realizaremos juntos Teamo sem ponto, vírgula e nem final".

Frambach se derreteu pela mulher através dos comentários. "Te amo, meu amor! Para vida toda te farei uma mulher feliz, realizada e que seus sonhos sejam sempre os mais reais possíveis do que depender de mim serão todos!".

Amigos do casal reagiram às publicações. "Que sonho", afirmou Isabella Santoni. "Vocês são lindos", disse Thaynara OG. "Que coisa mais linda", opinou Daniel Rangel.

Juntos desde 2021, Larissa e André oficializaram a união, no dia 17 de dezembro do ano passado, em uma cerimônia intimista. Na ocasião, a atriz caminhou sozinha até o altar. As cores predominantes da decoração eram branco e verde.







