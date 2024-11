Gretchen e Jean-Claude Van Damme no palco do ’Domingo Legal’, em 2001 - Reprodução / SBT

Publicado 17/11/2024 14:54 | Atualizado 17/11/2024 14:57

Rio - Gretchen, de 65 anos, trouxe à tona uma experiência marcante e controversa vivida com Jean-Claude Van Damme, de 64, durante uma gravação do "Domingo Legal" em 2001. Na ocasião, o programa ainda era apresentado por Gugu Liberato (1959-2019). Durante o quadro, o ator dançou ao lado da cantora enquanto ela fazia uma performance.



No entanto, o momento ganhou repercussão quando, ao final da música, Van Damme foi flagrado juntando as mãos entre as pernas, simulando desconforto, em uma atitude que gerou especulações. Recentemente, ao participar do programa "Sábado com Virginia", do SBT, Gretchen relembrou o episódio e fez críticas ao astro de Hollywood.



"Van Damme é o artista mais arrogante que conheci", disparou a cantora. Ela ainda revelou que o ator demonstrou total desinteresse fora das câmeras. "Teve toda aquela cena e quando entrou o intervalo fingiu que nunca tinha me visto. Muito arrogante, nem um pingo simpático. Ele é o artista mais arrogante que conheci."