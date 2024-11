Viih Tube e o filho, Ravi - Reprodução do Instagram

Publicado 16/11/2024 08:32

Rio - Viih Tube, de 24 anos, atualizou os fãs sobre seu estado de saúde, neste sábado (15), depois de receber alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Pro Matre, em São Paulo. A influenciadora digital tranquilizou os seguidores ao dizer que está "bem melhor".

"Já sai da UTI e estou no quarto, não fico muito no celular. Mas passando para dizer que estou bem melhor, logo vou para casa!", avisou ela, em uma publicação feita no Instagram Stories. A ex-BBB ainda contou que amamentou Ravi durante sua internação na UTI. "Ele vinha de três em três horas mamar. E também era um dos momentos que mais me davam força".

Na mesma rede social, Viih exibiu um vídeo da filha Lua, de um ano, segurando um porta-retrato com uma foto dela e de Eliezer, demonstrando saudade. "Filha, querer estar com você está me dando forças. A mamãe está com muita esperança de te ver logo, com muita saudade! Já chorei tanto com esse vídeo".