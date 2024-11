Xande de Pilares - Reprodução / X

Xande de Pilares Reprodução / X

Publicado 14/11/2024 19:41 | Atualizado 14/11/2024 19:49

Rio - Os vencedores do Grammy Latino 2024 começaram a ser anunciados na tarde desta quinta-feira (11) durante a première, momento do evento em que a maior parte dos premiados nas categorias de música brasileira é revelada.

fotogaleria O cantor Jota.pê foi o primeiro brasileiro vencedor na 25ª edição do evento ao faturar a categoria "Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira" com o LP "Se o Meu Peito Fosse o Mundo". O artista também levou o de Canção em Língua Portuguesa - Prêmio aos Compositores, por "Ouro Marrom".

Xamã conquistou seu primeiro Grammy Latino ao vencer como Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa com a parceira que realizou junto de Lulu Santos no single "Cachimbo da Paz 2", de Gabriel O Pensador. Xande de Pilares faturou a categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode por "Xande Canta Caetano", que também disputa o prêmio de "Álbum do Ano".

Erasmo Carlos, o eterno Tremendão, levou como Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa com o disco "Erasmo Esteves". Morto em 2022, o prêmio foi entregue a Leonardo Esteves, filho do artista. Fenômeno do sertanejo, Ana Castela derrotou Gusttavo Lima, Simone Mendes, Lauana Prado e Luan Santana, e ganhou a categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja por "Boiadeira Internacional (Ao Vivo)".

@erasmocarlosbr Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa #LatinGRAMMY #25AnosDeExcelência pic.twitter.com/pzZHOp24ab — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 14, 2024

O Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa foi para a banda Os Garotin por "Os Garotin de São Gonçalo". Mariana Aydar e Mestrinho levaram como Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. Já Thalles Roberto venceu a categoria Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa) por "Deixa Vir - Vol II (Ao Vivo)". O Melhor Álbum Instrumental foi para "Tembla", do brasileiro Hamilton De Holanda & C4 Trío.