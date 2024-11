Grávida, Lexa comparece à quadra da Unidos da Tijuca: 'Delícia estar aqui'

Rio - Grávida da primeira filha, Lexa, de 29 anos, se esbaldou na quadra da Unidos da Tijuca, na noite desta quinta-feira (14). Rainha de bateria da escola, a cantora apostou em vestido brilhante, que exibia sua barriguinha de gestação, e atraiu olhares. No local, a noiva de Ricardo Vianna ainda deu um show de samba no pé, posou para fotos com o presidente da agremiação, Fernando Horta, e esbanjou simpatia.

"A rainha veio com a princesa hoje (ontem) para a Unidos da Tijuca. Que delícia estar aqui", afirmou Lexa em uma publicação feita no Instagram.

Em 2025, A Unidos da Tijuca levará o enredo "Logun-Edé - Santo Menino que Velho respeita", de autoria do carnavalesco Edson Pereira, para a Marquês de Sapucaí no dia 3 de março.







