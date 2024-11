Brunna Gonçalves com o croqui da fantasia para o Carnaval 2025 - Webert Belicio/Agnews

Brunna Gonçalves com o croqui da fantasia para o Carnaval 2025Webert Belicio/Agnews

Publicado 14/11/2024 17:28

Rio - Brunna Gonçalves esteve no barracão da Beija-Flor de Nilópolis, nesta quinta-feira (14), para conhecer o croqui da fantasia que usará no desfile da escola de samba no próximo Carnaval. Grávida do primeiro filho, a mulher de Ludmilla recebeu o desenho das mãos do carnavalesco João Vitor Araújo.

"Finalmente chegou o dia de pegar o croqui da minha fantasia. Tem tudo a ver comigo, com a minha profissão e com o que eu mais amo fazer. Tenho certeza que vocês irão amar. As cores estão lindas! Esse ano eu representei, minha fantasia ficou um escândalo e ano que vem não será diferente. Vou arrasar. Podem aguardar e criar muita expectativa", disse.

No Carnaval 2025, a azul e branco levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Laíla de todos os Santos, Laíla de todos os sambas", em homenagem a Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o Laíla, lendário diretor de Carnaval, morto em 2021 por complicações da Covid-19.