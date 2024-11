Grande Rio anuncia Dona Onete no Carnaval 2025 - Reprodução/Instagram

Grande Rio anuncia Dona Onete no Carnaval 2025Reprodução/Instagram

Publicado 11/11/2024 21:27

Rio - Nesta segunda-feira (11), a Acadêmicos do Grande Rio confirmou a participação de Dona Onete no desfile da escola de samba no Carnaval 2025. A agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós", uma homenagem ao estado do Pará.

fotogaleria Aos 85 anos, Ionete da Silveira Gama é conhecida como a "rainha do carimbó" e teve sua obra musical reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Pará, em 2023. Nascida no interior do estado, a paraense iniciou a carreira musical aos 60 anos e se destacou como expoente de ritmos locais, entre eles o carimbó.

Na década de 1990, foi secretária de cultura de Igarapé-Miri, no nordeste do estado do Pará, e atuou como professora de história por 25 anos. Em 2012, lançou seu primeiro álbum "Feitiço caboclo". A faixa título do álbum "Banzeiro", lançado em 2016, fez sucesso na voz de Daniela Mercury e explodiu no trio da artista baiana no Carnaval de 2018.