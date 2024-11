A Mocidade Independente de Padre Miguel comemora 69 anos - Divulgação / Mocidade Independente de Padre Miguel

Publicado 08/11/2024 08:03 | Atualizado 08/11/2024 08:27

Dona de seis títulos na história do Carnaval, a Mocidade Independente de Padre Miguel vai comemorar 69 anos de fundação neste sábado (9) com uma feijoada especial na quadra da Vila Vintém, na Zona Oeste, a partir das 13h.

A celebração contará com as presenças de integrantes da Imperatriz Leopoldinense e do Império Serrano, além do Independentes Samba Clube.

A entrada custa R$ 20, com o prato de feijoada à venda por R$ 25. Para reservar mesas e camarotes, é necessário entrar em contato pelo (21) 96413-1524.

A quadra fica na Rua Coronel Tamarindo, 38.