Portela e Viradouro vão cantar seus sambas-enredo de 2025 em evento nesta sexta-feira (8)Divulgação

Publicado 07/11/2024 13:13

Rio - A Portela vai promover, nesta sexta-feira (8), a partir das 22h, a abertura da temporada 2025 do "Portela Convida", com presença especial da Viradouro, atual campeã do Carnaval. Os ingressos custam a partir de R$ 20 e podem ser comprados através deste link Sob comando da bateria Tabajara do Samba, a escola de Madureira fará o show de abertura com seus principais segmentos e depois vai ter uma apresentação especial com novidades, incluindo o samba-enredo de 2025 "Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol – Uma homenagem a Milton Nascimento".Convidada ilustre, a Viradouro vai se apresentar cantando sambas-enredos históricos da escola, como "Orfeu, o Negro do Carnaval" (1998), "A Viradouro Canta e Conta Bibi - Uma Homenagem ao Teatro Brasileiro" (2003) e os sambas campeões do Carnaval em 2020 e 2024, "Viradouro de Alma Lavada" e "Arroboboi Dangbé", respectivamente. Para finalizar, a escola de Niterói também vai cantar o samba de 2025.