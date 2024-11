Thiago Thomé viverá Logun-Edé no desfile da Unidos da Tijuca - Divulgação

Publicado 07/11/2024 14:48 | Atualizado 07/11/2024 16:20

Rio - O ator e cantor Thiago Thomé representará Logun-Edé na segunda alegoria da Unidos da Tijuca. Em 2025, a escola exaltará o orixá através do enredo "Logun-Edé: Santo Menino que Velho Respeita". A agremiação será a primeira a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 03 de março.



"Muito feliz com o convite recebido do diretor artístico Pablo Guerreiro. interpretar Logun-Edé será uma honra, pois unir carnaval, tradição iorubá e poder contar a história da nossa ancestralidade no maior espetáculo da Terra, é um presente e sei que vem 'Deles'", avisa Thiago, que já conheceu o barracão e ensaiou com a comunidade



Thiago Thomé é ator, músico, compositor e escritor. Na dramaturgia desde 2017, já participou de novelas da TV Globo, sendo seu último trabalho "Família é Tudo" e agora se prepara para a nova temporada de "Encantado's". No teatro, fez 9 peças, entre essas "É samba na veia é Candeia", vencedora do prêmio Shell. Como escritor, lançou o livro "E se desse para denegrir".