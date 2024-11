Edição de 2023 da Flivila reuniu quase duas mil pessoas - Divulgação

Publicado 08/11/2024 07:33

Rio - A Vila Isabel, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio, promove nesta sexta-feira (8), a partir das 10h, a 2ª edição da Festa Literária da Unidos de Vila Isabel (Flivila). Com entrada franca, o evento contará com oficinas, mesas de debate, contação de histórias, palestras, apresentações musicais e lançamento de livros.

A programação prevê, entre outras atividades, apresentação da Herdeiros da Vila; brincadeiras tradicionais infantis indígenas e africanas; e oficinas de cordel e de combate à violência doméstica. O encerramento estará a cargo do grupo Samba Docente.

Integrantes da escola, as pedagogas Luanda Machado e Carolina Perez dividem a curadoria do evento com a diretora cultural Tathiane Queiroz.

"Todas as atividades foram cuidadosamente selecionadas e são pedagogicamente intencionais. A Flivila é um evento multidisciplinar incrível, no qual conseguimos unir a diversão e a conscientização, assim como fazemos no Carnaval", destaca Tathiane.

A primeira edição, realizada em 2023, reuniu quase duas mil pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos da rede municipal de ensino e da comunidade em geral.

A quadra fica no Boulevard 28 de Setembro, 382, em Vila Isabel.