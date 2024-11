Tati Minerato curte feijoada da Estácio de Sá - Divulgação

Publicado 10/11/2024 11:40

Rio - Tati Minerato marcou presença na feijoada da Estácio de Sá, no Rio, na noite deste sábado (9). Rainha de bateria da agremiação, ela apostou em um look bem revelador para o evento, composto por um body fio-dental vermelho com uma tela da mesma cor, adornada com cristais, que valorizava seu corpo escultural. O bumbum empinadinho da loira atraiu olhares.

Na ocasião, Tati deixou a dieta de lado e se deliciou com a feijoada. "O aroma estava irresistível. As baianas preparam essa feijoada com tanto carinho que não consegui recusar um pratinho", afirmou, aos risos.

Ela também deu um show de simpatia e atendeu aos inúmeros pedidos de fotos dos fãs no local. "Amo receber o carinho do povo do samba. Eles são meu combustível, fico feliz por ser querida e faço questão de retribuir o carinho onde quer que eu vá. É uma troca especial que me enche de alegria".

Além de reinar à frente da Estácio, que desfila pela Série Ouro, Tati ainda desfilará como musa da Mocidade, do Grupo Especial, no carnaval do ano que vem.