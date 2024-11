Casais de mestre-sala e porta-bandeira da Vizinha durante escolha do samba - Reprodução / Facebook Vizinha Faladeira

Publicado 15/11/2024 12:39

Rio - A escola de samba Vizinha Faladeira, do Santo Cristo, definiu, na madrugada desta sexta-feira (15), seu samba-enredo do Carnaval 2025. A parceria campeã é assinada por Helinho 107, Samir Trindade, Edu Cuíca, Henrique, JP Figueira e João Lucas da Marquês.

O enredo é "Carnaval pra Gringo Ver", de autoria do carnavalesco Marcus Ferreira. O tema exalta a brasilidade dos grandes shows de carnaval promovidos no passado em casas como Plataforma, Scala, Oba-Oba e Roda-Viva. A agremiação desfilará na Série Prata.

Confira a letra do samba vencedor:

A arte já foi um menino

Desenhou seu destino

E foi pra lá de Marrakech viajar

A ilusão lhe sorriu

Caravana partiu

Pra ver realeza sambar

Nosso coração pandeiro, malandro,

Faceiro... Raiz da miscigenação

Do povo preto, branco e vermelho

Espelho de um país folião

NO OBA-OBA A CABROCHA FORMOSA SAMBOU

O GRINGO NA GINGA PIROU NO AXÉ DOS MEUS RITUAIS

NEGA BAIANA QUE LAVA O CHÃO DO BONFIM

QUE RODA SAIA E ASSIM ORGULHA SEUS ANCESTRAIS

Do morro eu vi surgir a nobreza de verdade

Que o ano inteiro é pierrot

Em quatro dias esquece a dor

De plumas e paetês surgem rainhas e reis

A força vem no toque do tambor

Poeta da imaginação renasce na praça marechal

Traz viriato pra riscar a fantasia

Na antiga sede mata a sede de alegria

Faz meu carnaval!

LÁ VEM VIZINHA PIONEIRA, BRASILEIRA, VENCER

É FALADEIRA SIM, NÃO SE OMITE NÃO

SONHANDO MAIS UM SONHO DE JOÃO