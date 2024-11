Stevie B anima público do Engenhão - Lucas Felipe Brigagão/ divulgação

Stevie B anima público do EngenhãoLucas Felipe Brigagão/ divulgação

Publicado 15/11/2024 05:00

Rio - Conhecido como o Rei do Freestyle, Stevie B desembarca no Brasil para a quarta edição do "Baile dos Sonhos", que acontece no estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (15). Além do dono do hit "Spring Love", mais artistas se apresentam no evento como Noel, Nyasia, Freestyle, Samuel, Connie, Lydia Lee Love, Spanish Fly, Rodney-O, MC Shy-D, Gucci Crew II, MC Luscious, Gigolo Tony, K.J.” An Da’ Fellas, DJ Tubarão, DJ Slice, Phabyo DJ e Grandmaster Rafael.

fotogaleria

"Entre as novidades desta edição estão o novo visual do 'Baile dos Sonhos' e o line up dividido em alguns seguimentos. Além dos DJs locais, teremos também as equipes de som da época, os cantores e dois seguimentos: o freestyle (funk Melody) e o Miami Bass", aponta Stevie B, que emprestou o sample do hit para "Paradise", feat de DJ Khalled, Fat Joe e Anitta.

"É evidente que nossa música teve impacto na nova geração. É o que estamos vendo e está funcionando melhor no Brasil do que em qualquer outro lugar. Estou muito orgulhoso da nova geração que nasceu desse movimento como Anitta, Ludmilla, Dennis DJ e tantos outros", comemora.

Casado com a carioca Paula Hill há mais de 30 anos, o cantor divide seus dias entre a casa no Rio de Janeiro e em Las Vegas. "Me sinto sempre abraçado pelo o Brasil, amo esse país. Cada vez que faço uma turnê desta no Brasil é muito prazeroso. E o 'Baile dos Sonhos' acaba dando oportunidade do público ver também os artistas que, no passado, com suas músicas, fez e faz parte do dia deles. Isso me deixa muito feliz".

O fim de semana ainda tem shows de César Menotti & Fabiano, no Espaço Hall, neste sábado (16), e Seu Jorge na Arena Jockey, no mesmo dia. Se a grana estiver curta, uma opção é a apresentação do Monobloco, no Parque Madureira, neste domingo (17). Liderado por Pedro Luís, João Biano e Celso Alvim, o grupoanimará a galera com sucessos como "Taj Mahal", "Fio Maravilha", "Explode Coração", "Toda forma de amor", "Saideira" e "Tropicana". Confira a programação completa abaixo!

Shows



Baile dos Sonhos

Sexta-feira, a partir das 15h

Local: Estádio Nilton Santos

Endereço: Rua R. José dos Reis, 425, Engenho de Dentro

Ingresso: a partir de R$ 50

Dan McGuinness e Kurt Griffey - Revisting Creedence

Sábado, a partir das 19h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca - RJ

Ingresso: a partir de R$ 110

César Menotti & Fabiano

Sábado, a partir das 20h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna 5850 – Rio de Janeiro - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 50



Seu Jorge

Sábado, a partir das 20h

Local: Arena Jockey

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea – Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 140



Rodriguinho, Matheusinho e Furacão 2000

Sábado, a partir das 21h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 – Parque Barreto, São João de Meriti – RJ

Ingresso: a partir de R$ 10



Monobloco

Domingo, a partir das 18h

Local: Parque Madureira

Endereço: R. Soares Caldeira, 115 - Madureira

Ingresso: Grátis

Majur - Festival Sangue Novo

Domingo, às 18h

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro – Teatro Nelson Rodrigues

Endereço: Avenida República do Paraguai, 230 - Centro (Próximo à estação Carioca do Metrô)

Ingresso: R$ 10



Espetáculos



"Musicais in Concert"

Sexta-feira, às 16h e às 20h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: R. do Passeio, 38/40 - Centro

Ingresso: a partir de R$ 42

"Mães do samba"

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 – Subsolo, Cinelândia - - Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 39

"O Grande Acordo Internacional do Tio Patinhas"

Sexta-feira, sábado e domingo, às 20h

Local: Arena do Sesc Copacabana

Endereço: Rua Domingos Ferreira, 160, Copacabana

Ingresso: a partir de R$ 15

"As Uranistas Debochadas da Babilônia"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva 269, Leblon

Ingresso: a partir de R$ 30



"A Cor Púrpura" - Musical

Sexta-feira, às 20h; sábado às 16h e 20h30; domingos às 16h

Local: Multiplan Hall - ParkJacarepaguá

Endereço: Estr. de Jacarepaguá, 6069 - Jacarepaguá

Ingresso: a partir de R$ 20



"Rio Uphill - O Musical"

Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 17h e às 20h, domingo, às 16h e 19h

Local: Teatro Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 20

"Conto de Natal - Um Ballet de Dalal Achcar"

Sexta-feira, às 20h30; sábado, às 17h e 17h e 20h30; Domingos, às 17h

Local: Cidade das Artes - Grande Sala

Endereço: Av. das Américas, 5300 Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 18h

"O Coelho da Lua"

Sábado e domingo, às 11h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 25

"Emaranhada"

Sábado e domingo, às 11h

Local: EcoVilla Ri Happy

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 (dentro do Parque Jardim Botânico)

Ingresso: a partir de R$ 25



"Brinquedos Consertados"

Sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro dos Grandes Atores

Endereço: Av. das Américas, 3555 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 35



"A Menina do Meio do Mundo – Elza Soares para Crianças"

Sábado e domingo, às 16h

Local: EcoVilla Ri Happy

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 (dentro do Parque Jardim Botânico)

Ingresso: a partir de R$ 40



"O Casamento da Dona Baratinha"

Sábado, às 16h

Local: Areninha Cultural Sandra Sá

Endereço: Rua Doze 1, Santa Cruz

Ingresso: a partir de R$ 20

"Expurgo"

Sábado e domingo, às 18h

Local: Teatro Cândido Mendes

Endereço: R. Joana Angélica, 63 - Ipanema

Ingresso: a partir de R$ 20

"Vogue Funk"

Sábado e domingo, às 19h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá

Ingresso: a partir de R$ 25

"Macacos"

Sábado, às 19h, e domingo, às 17h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: R. do Passeio, 38/40 - Centro

Ingresso: a partir de R$40



"Se é que você me entende" - Raphael Ghanem

Domingo, a partir das 18h

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca - RJ

Ingresso: a partir de R$ 60



Mais opções



Feira Nacional do Podrão

De sexta-feira a domingo, das 10h às 19h.

Local: Parque Quinta da Boa Vista

Endereço: Avenida Pedro II, s/nº - São Cristóvão

Ingresso: Grátis

Nós – Arte e Ciência por Mulheres

Sexta-feira, sábado e domingo, das 11h às 20h

Local: Futuros – Arte e Tecnologia

Endereço: Rua Dois de Dezembro, 63, Flamengo, Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: Grátis



Festival da Cultura Nordestina

De sexta-feira a domingo, a partir das 14h

Local: TopShopping

Endereço: Av. Gov. Roberto Silveira, 540. Centro. Nova Iguaçu

Ingresso: Grátis



Festival Internacional de Sustentabilidade, Cultura e Diversidade

Sábado e domingo, das 9h às 17h

Local: Museu Histórico da Cidade (MHC)

Endereço: Estrada Santa Marinha s/nº, Gávea

Ingresso: Grátis

Circo Vostok

Sábado e domingo, às 16h30 e às 19h30

Local: Caxias Shopping

Endereço: Rod. Washington Luiz, 2895 - Parque Duque, Duque de Caxias

Ingresso: a partir de R$ 30