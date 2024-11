Atriz divulgou registro com o pai Fernando Torres - Reprodução/Instagram

Publicado 14/11/2024 22:51

Rio - Fernanda Torres usou as redes sociais para compartilhar uma imagem com o pai Fernando Torres, que completaria 97 anos nesta quinta-feira (14). O diretor era casado com Fernanda Montenegro desde 1953 e morreu em setembro de 2008 em decorrência de um enfisema pulmonar.