Apresentadora comentou situação tensa que presenciou em hospital - Reprodução de Vídeo / X

Apresentadora comentou situação tensa que presenciou em hospital Reprodução de Vídeo / X

Publicado 14/11/2024 18:13

Rio - Cariúcha postou um vídeo no X, antigo Twitter, para contar um episódio tenso que presenciou durante ida ao hospital para realizar exames, nesta quinta-feira (14). A apresentadora do SBT explicou que a demora no atendimento foi o que motivou a situação.

fotogaleria "Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tô aqui porque eu vim fazer uns exames e teve uma pessoa que passou mal e estava todo mundo com cara de paisagem. Aí a acompanhante, acho que filha, estava nervosa e não apareceu ninguém. A moça começou a gritar, 'ela tá com três costelas quebradas'. A mulher falou calmamente, fina, pedindo um médico porque a mãe dela estava passando mal e ninguém atendeu, quando ela começou a gritar todo mundo apareceu. O médico apareceu rápido", explicou.

Na sequência, Cariúcha relatou o que faria caso enfrentasse a mesma situação. "Aí observação da história: por isso que eu grito, gente. Nessas horas, quando é uma mãe de vocês, grita, ainda mais passando mal, eu grito mesmo. Agora funcionou, a médica apareceu. Eu fico revoltada vendo gente passando mal, de verdade".