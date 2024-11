Atriz comentou internação de Viih Tube após o nascimento de Ravi - Reprodução/Instagram

Publicado 14/11/2024 16:15 | Atualizado 14/11/2024 17:22

fotogaleria Em suas redes sociais, a atriz desabafou sobre a situação da influenciadora. "Eu vi que a Viih Tube teve neném e parece que hoje ela foi para a UTI. As pessoas não têm noção do quão sério é o parto. Gente, é muito sério e muito difícil para algumas mulheres. As pessoas minimizam muito o parto cesárea, como se a pessoa fosse menos mãe por ter tido uma cesárea. Vocês têm noção da recuperação de uma cesárea? Eu passo muito mal na cesárea. Eu tenho muita reação à anestesia e fico muito ruim", contou.

Mãe de Enrico, 4 anos, e Vincezo, 2 meses, Sthefany Brito revelou estar na torcida pela recuperação de Viih Tube. "Já deu tudo certo. Já deu. Eu não a conheço, mas já fiz uma oração aqui para ela. A gente acha que o puerpério passa, mas quando menos espera, tá chorando de novo. Principalmente quando a gente vê uma mãe assim, em situação complicada e com o neném tão bebezinho. A gente se coloca no lugar. Fiquei muito sensibilizada de imaginar ela longe do filho", contou.