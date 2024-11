Gustavo Mioto homenageou Ana Castela por indicação ao Grammy Latino - Reprodução/Instagram

Gustavo Mioto homenageou Ana Castela por indicação ao Grammy LatinoReprodução/Instagram

Publicado 14/11/2024 16:53 | Atualizado 14/11/2024 17:20

Rio - Horas antes da cerimônia do Grammy Latino 2024, Ana Castela ganhou uma declaração do namorado Gustavo Mioto. Nesta quinta-feira (14), o cantor usou as redes sociais para homenagear a amada pela indicação na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja com o disco "Boiadeira Internacional (Ao Vivo)".

fotogaleria "Hoje é o dia em que você anota mais um pedaço de história no mundo. Hoje, mais uma vez, você leva o sertanejo para o planeta. Muito orgulhoso e ansioso para te ver com esse prêmio na mão e mais ansioso ainda para comemorar pessoalmente e bem perto! Te amo, boa sorte", escreveu.

Além de Ana Castela, também disputam a categoria Gusttavo Lima com o álbum "Paraíso Particular (Ao Vivo)", Simone Mendes por "Cintiliante (Ao Vivo)", Lauana Prado por "Raiz Goiânia (Ao Vivo)" e Luan Santana com "Luan City 2.0 (Ao Vivo)". A premiação do Grammy Latino acontece nesta quinta-feira (14), nos Estados Unidos.