João Gomes, Ary Mirelle e o filho, Jorge Reprodução / Instagram

Rio - Nesta quinta-feira (14), Ary Mirelle, mulher do cantor João Gomes, se manifestou contra os comentários negativos que o filho do casal, Jorge, de apenas nove meses, tem recebido na web. A influenciadora compartilhou prints de algumas mensagens sobre a aparência do bebê e declarou que não vai mais tolerar ataques ao menino.

"Só um story para falar sobre isso mais uma vez. O que mais vejo em app vizinho, Instagram, direct, comentário de foto é gente falando do meu filho. Tudo tem limite! Se quiser falar de mim, beleza, agora do meu filho, ninguém fala, não. Vou começar a tomar as devidas providências”, escreveu ela no Instagram.Em outro trecho, ela desabafou sobre as motivações de algumas dessas mensagens: “Vou olhar os comentários em uma foto que postei e me deparo com isso. E o pior, vem de pessoas que me seguem. Essa é a pior forma de chamar atenção. O que mais tem é gente que responde falando de Jorge e depois vem com 'a queria que você me notasse', 'vocês famosos só respondem coisas ruins'. Eu respondo várias pessoas aqui no meu Instagram todo santo dia, mas não vou mais aceitar esse tipo de coisa com o meu filho que é só um bebê de nove meses".