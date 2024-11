Brunna Gonçalves via stories - Reprodução Instagram

Publicado 14/11/2024 12:50

Rio – Grávida de seu primeiro filho com Ludmilla, Brunna Gonçalves deu detalhes sobre mudanças no corpo, nesta quinta-feira (14). A dançarina relatou, no Instagram Stories, que ainda não sentiu mudanças grandes, mas notou diferença em seus seios e glúteos, que ficaram maiores devido a gestação.



"Com toda certeza do mundo, olha isso aqui gente, olha o tamanho dessa teta. Com certeza peito, meu peito está gigantesco. E bunda! Gente, a minha bunda está muito grande, Jesus! Toda vez que eu passo no espelho, olho minha bunda e falo 'Jesus, que bunda é esse, senhor'", declarou.



Brunna também explica que suas roupas já começaram a ficar mais justas. "Minhas roupas ainda estão cabendo, umas ou outras que estão começando a apertar na parte da bunda, tipo short, está começando a apertar na bunda, porque minhas roupas eram todas pequenininhas, né gente? PP, muito pequenas. Então já está começando a ficar apertado. Com certeza até mês que vem já não cabe mais não", relatou.