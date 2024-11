Ana Hickmann e Edu Guedes - Reprodução / Instagram

Ana Hickmann e Edu GuedesReprodução / Instagram

Publicado 14/11/2024 17:53 | Atualizado 14/11/2024 18:04

Rio - Edu Guedes aproveitou esta quinta-feira (14) para expressar carinho e admiração pela noiva, Ana Hickmann, com uma declaração nas redes sociais. O apresentador compartilhou uma foto deles coladinhos e se declarou a amada.



fotogaleria

"Ana sinto muito orgulho de você! Que Deus sempre te ilumine e que consiga cuidar e ‘proteger’ o seu filho. Que tenha sucesso nos seus trabalhos e que consiga resolver 'tudo' o que foi causado e mal administrado na sua vida. Mesmo com tudo isso consegue acordar todos os dias feliz e radiante sempre levando o melhor para quem está perto! Te amo", escreveu.



Internautas ficaram encantados e deixaram comentários carinhosos. "Sempre admirei o Edu, sempre o achei incrível, mas, depois que ele se apaixonou pela Aninha, conhecemos um Edu mais incrível ainda", disse um. "E como aguentar a emoção vendo a felicidade de vocês? Que declaração mais linda, Edu! Vocês merecem toda a felicidade que estão vivendo", escreveu outro.