Rio - Lucas Souza comentou a realidade sobre a orientação sexual dele. O ex-marido de Jojo Todynho tinha afirmado ser bissexual, mas agora explicou que se considera pansexual. O termo é usado para pessoas que se relacionam independente da identidade de gênero do parceiro.

"Muita gente da comunidade LGBTQIAPN+ começou a me seguir e a me apoiar. A fala deles era: 'Eu acho que foi de extrema importância você falar sobre esse assunto, porque eu acho que você pode ajudar pessoas'. O meu caso teve uma repercussão nacional. Então é bom gerar essa discussão, sabe? E pra ver que tem gente que é muito mal resolvida. No início da minha carta aberta, eu já tinha em vista que as pessoas não sabem o que é pansexualidade. Então, eu usei o termo bissexualidade para ser mais fácil e compreensível para as pessoas", afirmou o influenciador ao podcast "De Hoje a Oito".