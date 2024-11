Leandro Hassum e a neta, Aurora - Reprodução / Instagram

Publicado 14/11/2024 13:34 | Atualizado 14/11/2024 13:36

Rio - Leandro Hassum, de 51 anos, mostrou o lado "vovô coruja" ao expressar a saudade da neta, Aurora, filha de Pietra Hassum. O artista, que mora nos Estados Unidos e está no Brasil para compromissos, arrancou suspiros e risadas ao postar uma foto segurando a pequena no colo.

"Cheguei no Brasil terça e hoje, quinta, já estou com saudade dessa mãozinha arrancando os cabelos do peito", disse Hassum.



Na publicação, o ator ainda brincou com a mulher, Karina Gomes Hassum, revelando a preferência dela por pelos no peito do ator. "Aurora dormiu assim. Ai, a vovó Kaká combinou com a Aurora, né?! Só pro vovô aqui não raspar nunca mais", finalizou o artista, usando a hashtag #SomosTodosTonyRamos, em alusão bem-humorada ao ator famoso por seus pelos corporais.



A pequena Aurora, com apenas 2 meses de idade, é fruto do casamento de Pietra Hassum com o produtor musical Caio Hara. Nascida nos Estados Unidos, onde a família reside atualmente.