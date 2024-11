Kéfera - Reprodução/Instagram

Publicado 14/11/2024 22:01

Rio - Kéfera, de 31 anos, usou as redes sociais para relatar um assalto que presenciou em São Paulo na tarde desta quinta-feira (14). Assustada, a influenciadora e atriz comentou a sensação de insegurança que sente na cidade.

fotogaleria "Cara, São Paulo tá uma merda de perigoso. Esses dias assaltaram um amigo meu, quebraram o vidro do carro, com arma e tudo mais. Aí agora, estava eu voltando pra casa...Não foi comigo, foi no carro de trás. Quebraram o vidro, ouvi o barulho", contou.

Kéfera afirmou que esse tipo de crime tem acontecido com frequência na capital paulista. "Nossa, aí eu não sei vocês, eu já ando super 'espiada' pela cidade. De não me sentir segura e ficar o tempo todo achando que tá muito perigosa. Que saco, sério mesmo, São Paulo tá treta. Tá tendo muito assalto de quebrar a janela do carro. Um saco viver com medo."