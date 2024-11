Ator do Castelo Rá-tim-bum, Cássio Scapin, sofre tentativa de golpe - Reprodução / Instagram

Publicado 14/11/2024 16:50 | Atualizado 14/11/2024 16:54

Rio - Cássio Scapin, de 59 anos, conhecido pelo papel de Nino em Castelo Rá-Tim-Bum, relatou nesta quinta-feira (14) uma tentativa de golpe envolvendo a mãe, que está internada em São Paulo. Segundo ele, um suposto médico entrou em contato, alegando que o convênio de saúde dela não cobria um procedimento, e solicitou uma transferência. Percebendo tratar-se de uma possível extorsão, Scapin fez um alerta em suas redes sociais.



"Um golpe muito sério está acontecendo. Estou com minha mãe internada no hospital por conta de uma fratura. Recebi um telefonema de um profissional, que se identificava como médico. Primeiramente, ele ligou no quarto do hospital. Depois, no meu celular. Ele dizia que seria necessário um procedimento de urgência e que o convênio não cobriria", afirmou o ator, ressaltando que o convênio e o hospital onde a mãe está não foram os responsáveis pela ligação e que prestam "um atendimento positivo", contou.



O artista alertou que os criminosos tentam se aproveitar de pessoas vulneráveis. "Esse camarada, se valendo da fragilidade dos familiares, informava que precisava de R$ 7.800 para o procedimento que não consta no plano de saúde. As família ficam frágeis e suscetíveis nesse momento de hospital. Isso é de um mau-caratismo e de uma bandidagem. Fiquem muito atentos. O profissional se identificava com nome e sobrenome e se dizia hematalogista. É uma gangue e age ema rede. Fiquem muito atentos."