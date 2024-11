Antonio Fagundes - Reprodução / Instagram

Antonio FagundesReprodução / Instagram

Publicado 14/11/2024 19:44 | Atualizado 14/11/2024 19:45

Rio - Antonio Fagundes, de 75 anos, convidado do "Lady Night" desta quinta-feira (14), que vai ao ar no Multishow às 22h45, compartilhou com Tata Werneck uma história inusitada: ele já foi preso em Singapura, na Ásia, e tudo por causa de uma bengala.



fotogaleria

O ator, que é colecionador de bengalas, revelou que raramente adquiriu uma em viagens ao exterior devido ao volume que ocupa na bagagem. Porém, nesse passeio o ator encontrou uma peça especial que chamou sua atenção e acabou comprando. Mas, ao passar pelo raio-x no aeroporto, foi surpreendido.



"Achei uma bengala lá que desmontava. Levei a bengala e cheguei em Singapura. O rapaz perguntou: ‘Essa mala é sua?’. Disse: ‘É’. Ele perguntou: ‘Posso abrir? Posso revistar?’. Revistou, pegou a bengala e perguntou o que era. Disse que era uma bengala, ele desenroscou e tirou uma adaga (punhal) desse tamanho de dentro da bengala. Aí ele falou: ‘O senhor tá preso!’ Em Singapura!", contou.



"Fui fichado em Singapura, mas eles acreditaram em mim, que eu não sabia que era bengala com adaga, mas me ficharam", completou o artista, aos risos.

Confira: