Tata Werneck e a avó, dona Vera Reprodução / Instagram

Publicado 14/11/2024 13:00 | Atualizado 14/11/2024 13:01

Rio - Nesta quinta-feira (14), Tata Werneck celebrou a alta hospitalar da avó, dona Vera, de 89 anos, que estava internada com pneumonia no Hospital São Vicente, da Rede D'Or, no Rio. Nas redes sociais, a apresentadora falou sobre o alívio e a emoção de ver ela bem, descrevendo a recuperação como "um milagre".