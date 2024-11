Fernanda Montenegro - Reprodução Instagram

Publicado 14/11/2024 09:18

Rio – Fernanda Montenegro, de 95 anos, entrou para o Guinnes Book, o Livro dos Recordes, e celebrou o feito através do Instagram, nesta quarta-feira (13). A conquista se deve a leitura da escritora francesa, Simone de Beauvoir (1908-1986), em uma apresentação gratuita para mais de 15 mil pessoas no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, em agosto.



Com diversos prêmios e uma indicação ao Oscar por 'Central do Brasil', a veterana publicou um vídeo sendo ovacionada pelo público ao receber a notícia. "Fui agraciada, esta noite, com a notícia do recorde mundial Guinness World Records, de maior público em leitura filosófica, pela apresentação de Simone de Beauvoir (1908-1986) no Parque do Ibirapuera, no dia 18 de agosto de 2024, onde estiveram presentes 15 mil pessoas", declarou.



Fernanda finalizou agradecendo: "Divido em agradecimento, este prêmio, com todo o público que esteve presente neste grande encontro entre arte e educação".



Famosos prestigiaram Montenegro na postagem. "A maior que nós temos", declarou Carol Castro. "Nunca vamos conseguir agradecer suficientemente por tudo o que você e faz pela arte e pelo nosso país. Que orgulho", comentou Fátima Bernardes. "Te amo imenso", disse Preta Gil.