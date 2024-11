Aliança Global Festival realiza shows gratuitos no Centro do Rio

Rio - Nesta quinta-feira (14), teve início o Aliança Global Festival Contra Fome e a Pobreza, na Praça Mauá, Centro do Rio. Com entrada gratuita, o evento reunirá importantes artistas do Brasil entre os dias 14 e 16 de novembro para promover engajamento e discussão sobre a principal marca da presidência brasileira do G20: o combate à fome e à pobreza.

A abertura do Aliança Global Festival contou com a presença da primeira dama, Janja da Silva, o Prefeito Eduardo Paes, e Margareth Menezes, Ministra de Estado da Cultura. O primeiro dia de evento, chamado de "Muito Obrigado Axé", terá Diogo Nogueira, Larissa Luz, Daniela Mercury e Seu Jorge como atrações.

Na sexta-feira (15), Zeca Pagodinho, Teresa Cristina, Maria Rita, Mariene de Castro, Pretinho da Serrinha, Roberta Sá e Marcelle Mota animarão o público no dia intitulado "O show tem que continuar". "Pro dia nascer feliz" é o nome do encerramento do festival, que receberá Ney Matogrosso, Alceu Valença, Fafá de Belém e Jovem Dionísio.

Relatar erro