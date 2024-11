Babi Xavier no podcast, "SaladaCast" - Reprodução YouTube

Babi Xavier no podcast, "SaladaCast"Reprodução YouTube

Publicado 16/11/2024 11:52

Rio – Babi Xavier, de 50 anos, recordou uma conversa que teve com a filha, Cinthia, de 12, sobre já ter posado nua para uma revista masculina, em 2003, depois de alguns amigos da menina descobrirem a publicação. A apresentadora, então, explicou para a filha que a nudez para ela tem outro significado.

fotogaleria

"Um grupinho descobriu que eu posei para a Playboy. Aí eu fico perguntando: 'Cinthia, como eles acharam? Ela é muito antiga. Ela é do ano de 2003. Não é uma coisa que esteja por todo o google'...Foi um trabalho que eu fiz como modelo, e o corpo tem um outro significado para mim. A nudez tem outro significado, ela não é só para uma apreciação, isso não passa para mim", declarou Babi, em entrevista ao podcast "SaladaCast".



Babi disse como a filha reage a alguns comentários relacionados a ela. "Quando o amiguinho fala: 'sua mãe é uma gostosa', aí a Cinthia fica possessa e responde: 'é mesmo, e daí?'... A gente tem que entender que o nosso universo é esse, a gente conta histórias e entender que o nosso corpo é um trabalho. Mas quando eles falaram isso para ela, falaram coisas muito chatas. A escola está super atuante, eles não aprovam".



Artista relatou que mostrou quatro revistas masculinas para a filha: de Cindy Crawford, Marina Lima, Marisa Orth e a dela. "Cheguei com quatro playboys para ela. 'Tá vendo Cinthia? Essa é a minha galera, essas são as pessoas que me traduzem'. A gente posou em uma época que você tinha que ter virado a chave na sua carreira...E é curioso, porque não só essa situação com a minha filha, que eu não esperava que acontecesse, pois já passou muito tempo, mas até hoje eu vou encontrar um repórter ou outro e sou questionada, 'isso te atrapalhou? Você posou para a playboy', ainda existe um pensamento acoplado de que é ruim e pejorativo, que atrapalha. Pra mim, foi mais uma coisa", analisou.

Confira: