Andressa Urach e Mari ÁvilaReprodução do Instagram

Publicado 16/11/2024 11:26

Rio - Andressa Urach, de 37 anos, curtiu uma balada em São Paulo, nesta sexta-feira (15), com a namorada, a influenciadora digital Mari Ávila. As duas trocaram beijos e carinhos em um camarote do local e beberam champanhe. "Um brinde ao amor", disse a loira em um vídeo publicado no Instagram Stories.

Em outras publicações, Urach surgiu cantando a música "Logo Eu", de Jorge e Mateus, e "Te Assumi pro Brasil", de Matheus & Kauan, ao lado da amada. "Eu amo, gostosa", disparou Mari.

Ao deixar a balada, a ex-vice Miss Bumbum contou que se aborreceu com alguns homens do local. "Hoje quem estava na balada viu que eu chorei de raiva de tanto macho escroto em São Paulo. Quem me conhece achou que eu terminaria em porrada, mas o bem venceu. Não briguei com ninguém", avisou.

Natural de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, Mari trabalhou com prostituição dos 18 aos 20 anos e, atualmente, fatura alto como criadora de conteúdo adulto.